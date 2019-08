Gewonden en schade door tornado Luxemburg

Het zuidwesten van Luxemburg is vrijdag aan het begin van de avond getroffen door een tornado. De krant Tageblatt meldde dat zes mensen lichtgewond raakten en dat veel bomen en elektriciteitspalen zijn omgewaaid.

De hulpdiensten hebben een crisiscentrum ingericht waar inmiddels honderden telefoontjes zijn binnengekomen. Vooral in de plaatsen Kaerjeng, Petange en Rodange is veel schade. In veel straten liggen bomen en materiaal dat van huizen is gewaaid. Een inwoonster van Petange zei dat alle bomen in haar tuin zijn ontworteld.