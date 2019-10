Gewonden en arrestaties in onrustig Barcelona

In de Spaanse stad Barcelona zijn vrijdagavond en -nacht zeker vijftien mensen gearresteerd tijdens confrontaties met de politie. Tientallen mensen raakten in de Catalaanse hoofdstad gewond. Onder hen zijn agenten en journalisten. Het was de meest roerige avond en nacht van deze week.

Honderdduizenden gingen de straat op om te protesteren tegen de veroordeling tot gevangenisstraffen van negen separatistische leiders van Catalonië. Zij probeerden zich in 2017 tevergeefs af te scheiden van Spanje. Het is de vijfde dag op rij dat mensen in Barcelona protesteren tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof.

Enkele honderden demonstranten kwamen in aanraking met de politie. Veel van hen waren gemaskerd en zochten de confrontatie met agenten, net als eerder deze week. Prullenbakken werden in brand gestoken en er werden stenen gegooid naar agenten. Omstanders vluchtten winkels in toen politiebusjes de weg probeerden vrij te maken en politiemensen rookgranaten gooiden naar betogers.

Betogers leggen openbare leven in Catalonië plat

De Catalaanse minister Miquel Buch zei dat "zulk extreem geweld" niet eerder is voorgekomen. "Dat zijn natuurlijk geen separatisten, het zijn vandalen", aldus Buch. Ook de regionale premier Quim Torra veroordeelde het geweld en bedankte iedereen die op vreedzame wijze protesteerde.

Naar schatting zijn ruim 500.000 mensen vrijdag de straat opgegaan. Sinds het begin van de protesten zijn 128 betogers opgepakt. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska raakten zeker 207 politieagenten gewond en werden ook 107 politiewagens gemolesteerd door demonstranten. Hoeveel betogers gewond zijn geraakt is niet bekend. Politiekorpsen vanuit het hele land zijn vanwege de chaos naar Barcelona gestuurd.

Er zijn ook zeker vijftig vluchten vanuit Barcelona geschrapt. Ook gingen winkels dicht en weigerden veel studenten naar school te gaan. Een van de meest bekende trekpleisters van de stad, de Sagrada Familia-basiliek, ging ook op slot en was niet te bezichtigen.