Gewonden door uit de hand gelopen kerstactie in Sydney

Vijf mensen zijn in het ziekenhuis beland na een kerstactie in een winkelcentrum in een buitenwijk van de Australische stad Sydney. Enthousiaste kerstshoppers hadden zich in het winkelcentrum verzameld om ballonnen, gevuld met onder meer cadeaukaarten, te vangen die boven de menigte werden losgelaten.

In een poging een ballon te pakken te krijgen, vielen deelnemers over een geïmproviseerde afbakening. In totaal behandelden de hulpdiensten twaalf mensen aan verwondingen die ze bij de kerstactie opliepen. Van de gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht, hadden er drie last van pijn aan de borst, nek en rug, alsook misselijkheid en duizeligheid.