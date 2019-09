Gewonden door turbulentie op vlucht Eurowings

Op de luchthaven Berlijn-Tegel is maandag een vliegtuig geland met aan boord meerdere gewonden. Het toestel van budgetluchtvaartmaatschappij Eurowings had tijdens de vlucht last van turbulentie, meldt een woordvoerder van het vliegveld.

Volgens de brandweer raakten ongeveer tien personen gewond. Een aantal van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

Het vliegtuig vertrok maandag vanaf Lamezia Terme in het zuiden van Italië. Toen het in Berlijn wilde landen, kreeg het toestel te maken met zware turbulentie. Meerdere personen hadden op dat moment hun gordel nog niet om.