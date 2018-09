De politie in het Duitse Ravensburg heeft een man opgepakt die even daarvoor drie mensen met een keukenmes had gestoken. Een van de gewonden verkeert in levensgevaar.

Getuigen zeggen in lokale media dat een man op diverse plekken wild om zich heen stak. De gewonden vielen rondom de Marienplatz in het centrum van de stad in het zuiden van Duitsland. Over het motief van de man is nog niets bekend.