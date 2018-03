Gewonden door steekpartijen in Wenen

In Wenen zijn woensdagavond op straat drie mensen met een mes gestoken en zwaargewond geraakt. De dader is op de vlucht geslagen. De slachtoffers zijn een vader, moeder en hun dochter. Over de aanleiding van het incident tast de politie nog in het duister.

Het Oostenrijkse gezin werd neergestoken voor de deur van een Japans restaurant aan de Praterstraße in het district Leopoldstadt bij de ingang van de metro.

Een halfuur later was er verderop op de Praterstern nog een steekpartij waarbij een Tsjetsjeen werd neergestoken. De politie heeft naar aanleiding daarvan een Afghaanse man opgepakt.

„Ook hier is het slachtoffer ernstig gewond geraakt en verkeert in levensgevaar”, aldus een woordvoerder van de Weense politie. „We weten niet of er een verband is en we weten niets over een mogelijk motief achter de aanval”, stelt de zegsman die benadrukt dat de politie snel met behulp van getuigen wil uitzoeken of de opgepakte verdachte ook verantwoordelijk is voor de aanval op het Oostenrijkse gezin.