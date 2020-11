Gewonden door steekpartij in Oberhausen

Door een steekpartij in het Duitse Oberhausen (Noordrijn-Westfalen) zijn donderdagavond meerdere mensen gewond geraakt. Sommige slachtoffers verkeren in levensgevaar, bericht Focus Online. De politie heeft nog niet bekendgemaakt om hoeveel slachtoffers het precies gaat.

De steekpartij in de aan Nederland grenzende deelstaat vond plaats rond 19.00 uur. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Die verdachte raakte ook gewond en wordt behandeld. Over het motief voor de steekpartij is nog niets bekendgemaakt.