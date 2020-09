Gewonden door steekpartij bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

Zeker vier mensen zijn gewond geraakt door een aanval met een mes in de buurt van het voormalige kantoor van Charlie Hebdo in Parijs. De politie zegt dat de vermoedelijke dader is aangehouden in de omgeving van de Place de la Bastille, een belangrijk plein in de Franse hoofdstad.

De politie meldt dat twee van de slachtoffers in kritieke toestand verkeren. Een ingewijde zegt dat ook een verdacht pakketje is aangetroffen. Daarom is de omgeving afgezet. Twee bronnen bevestigen dat ook een mes is gevonden. Een van de bronnen spreekt over een machete, de ander over een slagersmes.

Bij het satirische blad Charlie Hebdo vielen in 2015 twaalf doden toen moslimextremisten de redactie aanvielen. In Frankrijk worden inmiddels vermeende handlangers berecht van de extremisten die achter dat bloedbad zitten. Het Franse blad publiceerde vanwege het begin van dat proces opnieuw cartoons van de islamitische profeet Mohammed.