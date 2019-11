Gewonden door steekincident Hongkong

Een man heeft zondag in Hongkong bij een aanval met een mes vijf mensen verwond. Het lijkt er op dat hij te keer ging in reactie op de demonstraties tegen de toenemende invloed van China die al maandenlang in de stadstaat worden gehouden.

Getuigen verklaarden dat de man een Chinees dialect sprak en pro-Chinese leuzen schreeuwde. Hij raakte vier mensen met het mes. Van een parlementslid dat de aanvaller wilde overmeesteren werd een oor afgebeten.

Het incident bij een winkelcentrum kwam na een dag van betrekkelijke rust. Er waren wel weer demonstraties maar die waren veel minder onrustig en gewelddadig dan zaterdag. Toen gebruikte de politie op diverse plekken traangas en werden ruim 200 mensen gearresteerd.