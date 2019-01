Een man heeft op het mediterrane eiland Corsica het vuur geopend op voorbijgangers. Zeker vijf personen raakten gewond, melden de autoriteiten.

De schutter heeft zich volgens de lokale prefectuur verschanst in zijn woning in havenstad Bastia. Het zou gaan om een 70-jarige man, bericht de zender France 3. Op beelden is te zien dat zwaarbewapende veiligheidstroepen de omgeving van het huis veiligstellen. Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt.