Zeker twee mensen zijn gewond geraakt door een schietpartij in de Franse stad Brest (Bretagne). De dader begon aan het einde van de middag buiten een moskee te schieten, melden de autoriteiten.

Franse media berichten dat een van de slachtoffers een imam is. De schutter wist na de schietpartij te ontkomen. Over zijn motief is nog niets bekend.

De politie kon nog niets zeggen over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers.