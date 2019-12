Door een botsing tussen twee schepen op de Rijn in Duitsland zijn zeker twintig mensen gewond geraakt. Bij de plaats Spiers (Rijnland-Palts) kwamen een passagiersschip en een tanker frontaal met elkaar in aanvaring.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Op het moment van de botsing donderdagavond was het zicht slecht door mist en omdat het donker was. Aan boord van het passagiersschip waren 139 mensen. De tanker was geladen met diesel.