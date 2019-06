Gewonden door raketaanval Saudisch vliegveld

Bij een raketaanval op het vliegveld van de stad Abha in het zuidwesten van Saudi-Arabië zijn 26 mensen gewond geraakt. De aanval werd uitgevoerd door Houthi-rebellen uit buurland Jemen.

De slachtoffers bevonden zich in de aankomsthal van vliegveld Abha en zijn uit verschillende landen afkomstig. Ze zijn naar een naburig ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk om wat voor raket het ging. Volgens Saudi-Arabië hebben de Houthi’s geavanceerde wapens van Iran gekregen. De rebellen hebben een groot deel van Jemen in handen, waaronder de hoofdstad Sanaa. Een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië probeert de Houthi’s te verdrijven. In de oorlog zijn al tienduizenden doden gevallen.