Door een ongeval met twee paardenkoetsen in het zuiden van Duitsland zijn dinsdag zeker twintig mensen gewond geraakt, waarvan enkele ernstig. Hulpdiensten rukten volgens Duitse media op grote schaal uit in verband met het incident.

Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog niet duidelijk. Het ongeval gebeurde in de plaats Pfronten in de streek Allgäu. Onder de gewonden zijn kinderen.