Door een ongeval met een kabelbaan in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá zijn 28 mensen gewond geraakt onder wie veel toeristen. Een van de cabines botste door onbekende oorzaak tegen een opstapplatform.

Het gaat om de kabelbaan naar de berg Monserrate waar op 3000 meter hoogte een uitkijkpunt voor toeristen is. Onder de gewonden zijn in elk geval drie Duitsers en toeristen uit België, Groot-Brittannië, de VS en Brazilië.