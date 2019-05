Gewonden door ongeluk met Duitse trein

Een regionale Duitse reizigerstrein die op weg was van Bielefeld naar Hengelo is op een spoorwegovergang tegen een reinigingsvoertuig gebotst. De bestuurder van de wagen raakte zwaargewond, zeker tien passagiers liepen lichte verwondingen op. Onder de circa 150 inzittenden was een groep Canadese scholieren. Over Nederlanders in de trein is niets bekend.

Het ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang in Bissendorf, niet ver van Osnabrück. De reinigingswagen was daar bezig met het opruimen van een oliespoor. Toen de spoorbomen dichtgingen, bleef de wagen op het spoor staan. De trein botste ertegenaan en duwde het voertuig zo’n 150 meter voor zich uit.