Door een ongeluk met een minibus in België zijn ongeveer tien kinderen lichtgewond geraakt. De bestuurster is er het ergst aan toe, liet de politie weten.

Het busje, dat onderweg was naar een speciale basisschool, raakte door nog onbekende oorzaak van de weg af en kwam in een greppel terecht. Het ongeluk gebeurde bij Eupen, in de provincie Luik ten zuidoosten van Maastricht.

Een verkeersdeskundige onderzoekt wat er precies is gebeurd.