Drie mensen zijn zondagavond zwaargewond geraakt, nadat iemand bij een restaurant in Parijs rond 20.30 uur een molotovcocktail naar binnen gooide. Met helikopters werden de slachtoffers die zwaar verbrand zijn, naar het ziekenhuis gebracht. Een persoon is lichtgewond, aldus lokale media. Door de enorme rookontwikkeling had de brandweer moeite bij de zoektocht naar eventuele andere slachtoffers in het pand.

Het motief voor de daad is nog niet bekend. De dader is nog niet gearresteerd.