Gewonden door ‘minitornado’ in provincie Luik

Tijdens hevig onweer in het oosten van België zijn volgens lokale media twee gewonden gevallen. In het dorp Comblain-la-Tour, in de provincie van Luik, was volgens de plaatselijke autoriteiten in de nacht van donderdag op vrijdag sprake van een „minitornado”. De twee slachtoffers werden geraakt door vallende takken. Ze zijn naar een ziekenhuis is gebracht.

Het onweer en de storm veroorzaakten op tal van plaatsen in het oosten van België schade. Hulpdiensten zijn ingeschakeld om door omgewaaide bomen versperde wegen weer toegankelijk te maken. In de gemeente Durbuy moest een camping waar veel jonge padvinders vakantie vierden, worden ontruimd. De circa 75 kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar zijn naar een opvangkamp elders overgebracht.