Gewonden door kogels tijdens rellen Calais

Door meerdere confrontaties tussen Afghaanse en Afrikaanse migranten zijn donderdag in Calais zeker achttien gewonden gevallen. De krant La Voix du Nord meldde dat zes van de gewonden door kogels zijn geraakt en dat vier van hen er slecht aan toe zijn.

Honderden migranten raakten donderdag eerst slaags op de plek waar eten aan de migranten wordt uitgedeeld. Getuigen meldden dat toen ook is geschoten, maar het is niet duidelijk wie dat heeft gedaan. Later braken er opnieuw gevechten uit. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas om de migranten uiteen te drijven.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb besloot donderdagavond naar Calais te reizen om poolshoogte te nemen.