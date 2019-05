Gewonden door kantelende karren in Duitsland

Door het omslaan van twee karren achter een tractor zijn in Duitsland 21 mensen gewond geraakt. Het ging om mensen die 1 mei vierden en van de ene meiboom naar de andere werden gereden.

In het dorpje Egmating in Beieren kantelden de twee karren waar de mensen aan het bier zaten en feest vierden. Het incident was op een steile weg. Volgens de politie hadden de karren niet voldoende remvermogen. De tractor werd bestuurd door een 16-jarige jongen die volgens de politie nuchter achter het stuur zat. Twee slachtoffers hadden ernstig hoofdletsel.