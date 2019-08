Gewonden door kantelen huifkar Duitsland

Zeker veertien mensen zijn zaterdag in Duitsland gewond geraakt doordat de huifkar waarin zij zaten in een bocht kantelde. Het ongeval was in de plaats Geldern nabij de grens ten noord-oosten van Venlo, meldden Duitse media.

In de huifkar zaten twintig leden van een muziekkorps. Drie van de gewonden hadden ernstig letsel. Twee werden met een traumaheli naar een ziekenhuis gebracht maar verkeren niet in levensgevaar. De 18-jarige chauffeur van de tractor die de huifkar trok, verloor in de bocht de macht over het stuur. Hij raakte door het ongeval in een shock.