Gewonden door grote explosie in Leicester

Bij een grote explosie zondagavond in de Britse stad Leicester zijn zes gewonden gevallen. Een kleine supermarkt en een bovenliggende woning is verwoest. De politie meldde dat er geen indicatie is dat de explosie gelinkt is aan terrorisme. Twee van de zes gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Foto’s en video’s die op Twitter zijn geplaatst, toonden vlammen die boven de stad uitkwamen en een gat tussen de huizen. Britse media denken dat een gasexplosie de oorzaak is.

De politie spreekt van „een groot incident”. De brandweer heeft zes brandweerauto’s naar het gebied gestuurd. „We hoorden een enorme explosie, het was behoorlijk beangstigend”, citeerde een krant iemand die een paar straten verderop woont. De supermarkt, die nog open was op het moment van de explosie, lag pal voor een bushalte. Of er mensen waren in de supermarkt, in de woning of bij de bushalte is niet duidelijk.

Brandweerlieden doorzoeken het puin en er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de explosie. Een woordvoerder van de brandweer noemde het instorten van de panden een „pannenkoek-instorting”.