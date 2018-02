„Gewonden door gifgas in Afrin”

Het Turkse leger heeft gifgas gebruikt tijdens zijn operatie in de Noord-Syrische regio Afrin. Zes burgers zijn hierdoor met ademhalingsmoeilijkheden in het ziekenhuis behandeld, zo melden het Syrisch staatspersbureau SANA en Syrisch-Koerdische media.

De media citeren lokale artsen in Afrin die zeggen zes mensen met kortademigheid, braken en huidaandoeningen te hebben behandeld. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten ontving ook dergelijke berichten. De beweringen kunnen niet door onafhankelijke bronnen worden bevestigd.

Volgens SANA heeft Turkije vrijdag verschillende granaten met „giftige stoffen” afgevuurd op een dorp in Afrin, waardoor zes inwoners symptomen van verstikking vertoonden.

Het Turkse leger meldde in een wekelijkse verklaring dat het geen internationaal „verboden munitie” gebruikt tijdens zijn operatie in Afrin. „De Turkse strijdkrachten hebben dergelijke munitie niet in hun inventaris.„ Het leger zei ook dat het probeert om geen burgers te treffen en dat het zich alleen richt op „terroristen” en hun posities in de regio Afrin.

Het Turkse leger viel de regio op 20 januari binnen om de Koerdische militie YPG te verdrijven. Turkije beschouwt de groep als terroristisch en een verlengstuk van de Koerdische opstandelingen die het binnen het eigen land bestrijdt.

In een andere verklaring meldde het Turkse leger dat zaterdag een militair is gedood tijdens de operatie in Afrin. Dat brengt het totaal aantal Turkse dodelijke slachtoffers sinds de campagne begon op 32.