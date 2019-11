Gewonden door explosie in Duitse mijn

De Duitse brandweer is vrijdag begonnen met het naar boven halen van mijnwerkers na een explosie in een mijn in de plaats Teutschenthal. De kompels waren na de explosie naar een speciale schuilplaats gegaan waar zij nu worden uitgehaald.

De schuilplaats vond plaats op ongeveer 700 meter onder de grond. Door de explosie zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Teutschenthal ligt in de buurt van Leipzig.

Volgens lokale media waren op het moment van de explosie 38 mensen in de mijn aan het werk.

De oorzaak van de explosie rond 09.00 uur vrijdagochtend is niet bekend. Hulpdiensten rukten volgens lokale media op grote schaal uit.