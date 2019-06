Zeker vier mensen zijn in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zwaargewond geraakt doordat twee panden deels instortten na een explosie. De politie denkt dat de explosie is veroorzaakt door een gaslek.

Het incident was woensdagmiddag nabij het centrum van de stad. De panden telden vijf verdiepingen. Op beelden op social media is een groot gat te zien tussen de andere panden in de straat en veel puin op de grond.

Een onbekend aantal mensen liep licht letsel op.