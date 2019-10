Bij een explosie in de Oostenrijkse plaats Linz zijn donderdagochtend vijf mensen gewond geraakt, meldt de politie. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De explosie ontstond in een hal van een afvalverwerkingsbedrijf nabij het vliegveld van Linz.

Over de oorzaak is nog niets bekend, maar de Oostenrijkse politie gaat niet uit van een terroristische aanslag. De hulpdiensten rukten massaal uit. Op beelden is te zien dat er een grote rookpluim uit het gebouw komt.