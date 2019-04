Gewonden door busongeval Duitsland

Zeker twintig mensen zijn gewond geraakt door een busongeval in Duitsland. Het voertuig raakte in Lichtenau (Noord-Rijnland-Westfalen) van de weg en botste tegen een boom. Twee van de slachtoffers zijn er slecht aan toe, zegt de politie. Zij zijn met reddingshelikopters afgevoerd.

De rechterkant van de bus scheurde door het ongeval gedeeltelijk open. De buschauffeur (43) bleef ongedeerd, maar veel andere inzittenden hadden minder geluk. In totaal zaten volgens de politie 28 passagiers, variërend in leeftijd van 12 tot 52 jaar, in de bus.

De politie tast nog in het duister over de oorzaak van het ongeval.