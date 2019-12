Gewonden door brand op Russisch vliegdekschip

Op Ruslands enige vliegdekschip, de Admiraal Koezetsov, is tijdens onderhoudswerkzaamheden in de haven van Moermansk brand uitgebroken. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn daarbij twee soldaten gewond geraakt. Russische media spreken van zes gewonden. Andere aanwezigen konden het schip tijdig verlaten.

Russische media melden dat het vuur uitbrak op het dek. Getuigen zagen dikke zwarte rookwolken opstijgen. Volgens persbureau TASS bemoeilijkte die rook het blussen van de brand. Hoe groot de schade is en hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Het schip liep vorig jaar ook al schade op tijdens reparatiewerkzaamheden toen een drijvend dok met het schip erin zonk en een kraan op het dek neerstortte. Daardoor ontstond een scheur van vijf meter in de romp.

Het vliegdekschip is gebruikt bij de Russische militaire campagne in Syrië ter ondersteuning van president Bashar al-Assad. Russische vliegtuigen voerden luchtaanvallen op rebellentroepen uit.