Door een botsing tussen een schoolbus en een vrachtwagen zijn in het zuiden van Duitsland zeker 27 mensen gewond geraakt, onder wie een onbekend aantal kinderen. Het ongeval was in de plaats Neuötting ten oosten van München.

Na de botsing kwam een grote inzet van hulpdiensten op gang. Lokale media spraken van een onoverzichtelijke situatie. Onder de gewonden is iemand met ernstig letsel. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.