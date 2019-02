Gewonden door botsing schepen bij Rügen

Door een botsing tussen twee schepen ten oosten van het Duitse eiland Rügen zijn dinsdag 15 mensen gewond geraakt waarvan tien ernstig. De slachtoffers zaten op een schip dat onderweg was naar een boorplatform in de Oostzee en dat in botsing kwam met een vrachtschip.

Het gaat om 10 technici van het platform en vier bemanningsleden van het Deense schip World Bora. Bij het andere vaartuig ging het om de onder Cypriotische vlag varende Raba. De bemanning hiervan bleef ongedeerd.

De oorzaak van de botsing is niet duidelijk, aldus de politie. Beide schepen zijn naar de haven van het eiland Rügen gebracht.