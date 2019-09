Gewonden door bomexplosie Turkije

In de Turkse zuidelijke provincie Adana zijn woensdag vijf mensen gewond geraakt door een bermbom die explodeerde toen een bus met politiemensen voorbijreed, melden staatsmedia.

Een van die gewonden is een politieagent, zei gouverneur Mahmut Demirtas tegen het Turkse persbureau Anadolu. De andere vier gewonden waren voorbijgangers, voegde hij eraan toe.

Afbeeldingen in Turkse media tonen de beschadigde bus onder een voetgangersbrug in het district Yuregir. De gouverneur van Adana speculeerde niet over wie achter de bomaanslag zou zitten.