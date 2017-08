Door een blikseminslag op een camping in het westen van Frankrijk zijn acht jongeren gewond geraakt, van wie een zeer ernstig. De jongeren behoorden tot een groep die verbleven op de camping in Lathus ten zuidoosten van Poitiers.

Het incident was maandagavond. Voor diverse Franse departementen gold een waarschuwing voor onweer maar juist niet voor het gebied in het departement Vienne van het ongeval. Het ernstig gewonde slachtoffer verkeert volgens Franse media in kritieke toestand