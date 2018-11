Gewonden door aardbeving in westen Iran

Het westen van Iran is zondagavond opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6.3. Volgens de lokale autoriteiten zijn er vooralsnog geen doden gevallen en heeft de beving geen grote schade aangericht. Wel zijn zeker 200 mensen gewond geraakt, maar slechts een tiental van hen moest medisch worden behandeld. De schok werd ook in de naburige provincies en in Irak en Koeweit gevoeld.

Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS vond de beving plaats op een diepte van 65 kilometer in de provincie Kermanshah. Het epicentrum lag in de buurt van het stadje Sarpol-e Zahab aan de grens met Irak. In die regio volgden nog vier naschokken. De bewoners verlieten in paniek hun huizen en vluchtten de straat op, aldus de staatstelevisie.

Sarpol-e Sahab werd precies een jaar geleden verwoest door een aardbeving met kracht 7.3. Meer dan 600 mensen kwamen toen om het leven en tienduizenden raakten dakloos. Daarom was de paniek zondagavond in deze kleine stad bijzonder groot. De meeste inwoners gaven er de voorkeur aan om ondanks de kou toch buiten te overnachten.