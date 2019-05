Gewonden door aanslag op toeristenbus Gizeh

Door een aanslag op een voorbijrijdende toeristenbus zijn zondag in de Egyptische stad Gizeh zeker zestien gewonden gevallen. Dat heeft een functionaris van het ministerie van Volksgezondheid gezegd. Volgens de autoriteiten brachten onbekenden een zelfgemaakte bom met spijkers en stukken metaal van afstand tot ontploffing.

Verscheidene slachtoffers zijn buitenlanders. De Egyptische staats-tv onthulde dat in het voertuig 25 Zuid-Afrikanen zaten. Later bevestigde de politiechef die het onderzoek leidt dat een aantal gewonden de Zuid-Afrikaanse nationaliteit heeft. In een auto die ook werd getroffen, liepen vier Egyptische inzittenden letsel op door glassplinters. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens veiligheidsbronnen was de explosie vlak bij het nieuwe, nog niet geopende Groot Egyptisch Museum in Gizeh, een voorstad van Caïro en wereldberoemd door de piramides. In december kwamen in dezelfde buurt drie Vietnamese bezoekers en een lokale gids om het leven door een bermbom. Militanten kiezen de laatste jaren in Egypte regelmatig toeristen als doelwit. De verantwoordelijkheid voor deze actie is nog niet opgeëist.