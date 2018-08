Gewonden door aanrijding Brits parlement

Verscheidene voetgangers zijn gewond geraakt door een aanrijding bij het Britse parlement. Daar raakte een auto een veiligheidsbarrière. Agenten hebben de bestuurder van de wagen opgepakt, meldt de Londense politie.

De politie meldt dat geen van de slachtoffers in levensgevaar lijkt te zijn. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt. Een getuige zegt volgens de BBC dat de automobilist inreed op een groep fietsers, maar dat is nog niet bevestigd door de autoriteiten.

#BREAKING Car crashes into barriers outside the Parliament of the United Kingdom, the driver arrested. #UK pic.twitter.com/28lQT8dGVb — Omer Gendler עומר גנדלר (@Omer_Gendler) 14 augustus 2018

Een andere omstander stelt dat sprake lijkt te zijn van opzet. De auto zou met hoge snelheid richting de barrières hebben gereden. Op beelden is te zien hoe gewapende agenten het stilstaande voertuig omringen, berichten Britse media. De autoriteiten hebben de directe omgeving ontruimd en een metrostation gesloten. Het is nog onduidelijk of sprake is van een ongeval of een aanslag.

Door een aanslag bij het Britse parlement vielen vorig jaar vijf doden. De dader reed destijds met een wagen in op voetgangers op de Westminster Bridge, om vervolgens met een mes in te steken op agenten.