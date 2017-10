Gewonden door aanrijding auto op stoep Londen

Bij het Natural History Museum in het centrum van Londen is zaterdag een automobilist op voetgangers ingereden. Daardoor zijn mensen licht gewond geraakt.

Er is een man gearresteerd, meldde de Londense politie die het incident voorlopig als aanrijding kwalificeert.

Op sociale media zijn beelden verspreid waarbij de politie een gewonde man aanhoudt.

