Gewonden bij zelfmoordaanslag in Somalische hoofdstad Mogadishu

Bij een zelfmoordaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zaterdag zeker zeven gewonden gevallen. Een auto geladen met explosieven reed door een controlepost bij het havengebied, zeggen de politie en getuigen. „Een zelfmoordterrorist probeerde een aanval uit te voeren op een politiebureau. Hij werd door agenten onder vuur genomen waarna de bomauto ontplofte”, zegt de politie.

De slachtoffers zijn vijf burgers en twee politieagenten. De explosie was in een groot deel van Mogadishu te horen. Boven het havengebied hing een dikke zwarte rookwolk.

De verantwoordelijkheid voor de aanslagpoging is niet opgeëist. Moslimextremisten van de groep al-Shabaab, die banden heeft met al-Qaeda, plegen vaker zelfmoordaanslagen in Mogadishu, met als doel de regering omver te werpen. De dodelijkste aanslag werd gepleegd in 2017. Toen kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven door een zware vrachtwagenbom.