Gewonden bij uitslaande brand in metrostation Berlijn

Zo’n 120 brandweerlieden zijn de hele in nacht touw geweest om een grote brand in een metrostation in de Duitse hoofdstad Berlijn te bestrijden.

Door de brand in het station Onkel Toms Hütte in de zuidwestelijke wijk Zehlendorf vielen vier gewonden, van wie een met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis werd gebracht.

Vlammen braken door het dak van het stationsgebouw nadat de brand in een winkel was uitgebroken. De exacte oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Meerdere nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Pas maandagochtend was de brand onder controle.