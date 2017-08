In de Russische oliestad Surgut in Siberië heeft een onbekende man zaterdag acht mensen met een mes verwond. De aanvaller is doodgeschoten, meldt persbureau RIA Novosti.

De achtergrond van de steekpartij is nog niet bekend. „Een man rende door de hoofdstraten en stak op mensen in”, aldus persbureau TASS.

Surgut telt ongeveer 300.000 inwoners en is een centrum van de olie-industrie in Siberië.