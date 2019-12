Gewonden bij schietpartij tijdens herdenking Chicago

Bij een schietpartij rond een herdenking van een slachtoffer van vuurwapengeweld zijn in het zuiden van Chicago zondag dertien mensen gewond geraakt. De politie heeft twee mensen aangehouden, een gewapende man op de plaats van de schietpartij in de wijk Englewood en een persoon die naar het ziekenhuis moest maar mogelijk ook heeft geschoten.

Het is niet duidelijk wat tot de schietpartij leidde. Volgens een politiewoordvoerder gaat het mogelijk om drie vuurgevechten, een in het pand, een onmiddellijk daarna buiten op straat en vervolgens is ook nog op een passerende auto geschoten.

De metropool wordt vaak fel bekritiseerd vanwege het vuurwapengeweld, onder anderen door president Trump. Sinds vrijdagnamiddag (17.00 uur) zijn er door dat geweld vier doden en 34 gewonden gevallen. Toch dalen de misdaadcijfers in de statistieken van de politie van Chicago sterk.

In de eerste 10 maanden van dit jaar is het aantal moorden ten opzichte van het voorafgaande jaar met 11 procent teruggelopen. Het aantal incidenten met vuurwapens zoals dit vuurgevecht in Englewood met 10 procent. Dit jaar heeft de politie al 9300 vuurwapens in beslag genomen, 19 procent meer dan in deze periode in 2018. Volgens een website van activisten die misdaadcijfers bijhouden zijn er dit jaar al circa vijfhonderd mensen vermoord in de metropool. Het jaar 2016 geldt als een dieptepunt met 762 moorden.