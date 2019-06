Gewonden bij raketaanval op oliebedrijven Irak

Bij een raketinslag op een hoofdkantoor van meerdere oliebedrijven in de Iraakse stad Basra zijn twee Iraakse medewerkers gewond geraakt. Op het complex zitten onder andere de oliebedrijven ExxonMobil, Shell en het Italiaanse Eni SpA.

De raket sloeg in op het hoofdkwartier in Burjesia, ten westen van Basra, meldde Iraakse politie. Dat is in de buurt van het olieveld Zubayr. De aanval is nog niet opgeëist.

Exxon bereidt de onmiddellijke evacuatie van twintig buitenlandse medewerkers voor, meldt een bron bij de beveiliging. De oliemaatschappij had afgelopen maand al personeel weggehaald na dreigingen vanuit Iran. Voor de raketinslag van woensdag waren medewerkers juist weer aan het terugkeren.