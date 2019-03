Gewonden bij raketaanval op Israël

In het dorp Mishmeret ten noorden van Tel Aviv zijn maandagmorgen zeven Israëliërs gewond geraakt bij de inslag van een raketgranaat op een huis. Een Israëlische tegenaanval op Gaza wordt verwacht.

De woordvoerder van het leger zei dat de raket afkomstig was van een Hamas lanceerinstallatie in het zuiden van de Gazastrook. Het betrof een projectiel met een bereik van 120 kilometer.

Twee vrouwen raakten middelmatig gewond. De overigen, waaronder twee kleine kinderen, raakten lichtgewond. Het huis zelf raakte zwaar beschadigd en zal worden afgebroken. Tientallen huizen in het dorp liepen eveneens schade op, waaronder gesprongen ruiten.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dat hij zijn bezoek aan de VS afbreekt na zijn gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump maandag. Hij voerde al telefonisch overleg met de stafchef van het leger en de hoofden van Israëlische veiligheidsorganisaties. „Dit was een misdadige aanval op de staat Israël en wij zullen met harde hand reageren.”

Bewoners in het Sharon gebied ten noorden van Tel Aviv zeiden dat het luchtalarm klonk. Het luchtafweersysteem ”IJzeren Koepel” is niet in actie gekomen. Dat was blijkbaar omdat het dorp buiten het bereik lag van het luchtafweergeschut.

Op 12 maart kwamen twee raketten uit de Gazastrook in Tel Aviv neer. Israël bestookte als reactie zeker honderd doelen in de dichtbevolkte Gazastrook. De verwachting is dat de respons nu minstens even zwaar zal zijn.

Hamas zei te zullen onderzoeken wie verantwoordelijk is voor het afvuren van het projectiel. De organisatie zou nu niet geïnteresseerd zijn in een escalatie. Een andere militante groep in Gaza, de Islamitische Jihad, heeft Israël echter gewaarschuwd geen tegenaanval uit te voeren.

De vraag is hoe Hamas en de Islamitische Jihad zullen reageren op het Israëlische antwoord. De stafchef van het leger, luitenant-generaal Aviv Kochavi, besloot maandag de infanterie en artillerie rond de Gazastrook te versterken. Ook zijn er reservisten opgeroepen die zich bezighouden met raketafweer en burgerbescherming.

Het leger heeft Israëlische dorpen rond de Gaza afgesloten, behalve voor de bewoners. Israëlische media meldden maandagmiddag dat sommige bewoners al wegtrokken.

De raketaanval komt in een tijd van toenemende spanning rond de Gazastrook. Israël media meldden dat Hamas activisten de afgelopen dagen explosieven en stenen naar Israëlische troepen wierpen. Ze probeerden met ballonnen brand te stichten aan de Israëlische zijde van de grens.

Volgens bronnen in de Gazastrook werd zondag een Palestijn gedood door Israëlisch geweervuur. Enkele anderen raakten gewond.

Hamas heeft de Gazanen opgeroepen aanstaande vrijdag massaal te demonstreren bij de grens met Israël om te markeren dat de „Grote Mars van Terugkeer”een jaar geleden begon.

De protesten hebben niet geleid tot de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen. Wel werden meer dan 150 Palestijnen gedood door vuur van Israëlische soldaten, die het bevel kregen te zorgen dat de demonstranten Israël niet binnen kunnen dringen.

Hamas ontkent raket te hebben afgevuurd