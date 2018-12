Gewonden bij overval op kloosterkerk in Wenen

Bij een overval op een kloosterkerk in Wenen zijn vijf broeders gewond geraakt, van wie sommigen ernstig. Volgens de Oostenrijkse politie werden de kloosterbroeders in de vroege namiddag door twee onbekende daders overvallen. Pas drie uur later werden ze gewond en vastgebonden aangetroffen.

Volgens een van de slachtoffers eisten de overvallers geld en kostbaarheden. De autoriteiten sluiten een terroristische achtergrond uit.

Alle gewonde broeders zijn ouder dan 60 jaar. De politie is een klopjacht begonnen op de daders.