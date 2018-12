Gewonden bij oproer in Duits asielcentrum

Bij een oproer en brand in een Duits asielzoekerscentrum in Bamberg (Beieren) zijn elf mensen gewond geraakt. De politie verrichte meerdere arrestaties.

Volgens de politie vielen bewoners in de vroege ochtend beveiligingsmedewerkers aan en barricadeerden het gebouw. De eerste politie-eenheid die ter plaatse kwam werd met stenen en ander materiaal bekogeld. Later werd het gebouw omsingeld door de politie.

Ondertussen brak brand uit in een appartement in het gebouw, waardoor de bewoners het pand verlieten. De politie arresteerde acht Eritrese verdachten. De opsporingsdienst onderzoekt of de mannen schuldig zijn aan huisvredebreuk, brandstichting en andere misdaden.

Negen mensen zijn behandeld voor rookvergiftiging en een politieagent werd geraakt door een voorwerp en raakte lichtgewond. Een verdachte raakte ook lichtgewond.

Het incident deed zich voor in een zogenoemd ankercentrum. Deze instellingen moeten de asielprocedures voor migranten die geen verblijfsrecht hebben, versnellen. Het centrum in Bamberg biedt plaats aan maximaal 3400 personen. Volgens de politie wonen er momenteel ongeveer 1250 asielzoekers.