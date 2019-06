Gewonden bij ongeluk met Flixbus

Een bus van vervoersbedrijf Flixbus heeft op weg naar Amsterdam in de nacht van dinsdag op woensdag in Duitsland een ongeluk gehad. De bus kwam uit München en werd bij Weingarten, ten noorden van Karlsruhe, aangereden door een vrachtauto. Daarbij raakten zeven buspassagiers gewond, onder wie drie zwaar gewond. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de identiteit van de gewonden.

Bij Bremen raakte een Flixbus defect door een brandje in motor. Bij dit euvel vielen volgens Duitse media dankzij snel ingrijpen van de buschauffeuse geen slachtoffers.