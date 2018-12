Gewonden bij kerstboomversiering met tractor

Een Duits echtpaar is gewond geraakt tijdens het versieren van een kerstboom. De 59-jarige man en zijn 56-jarige vrouw hadden een tractor gebruikt om een piek op de hoge boom in hun tuin te zetten. Dat verliep niet volgens plan.

Het stel uit de plaats Boppard, in de buurt van Koblenz, was enkele meters de hoogte in gegaan in een mand. Die hadden ze volgens de politie aan een hefvork bevestigd. Het provisorische systeem hield het echter niet. Tijdens het versieren van de boom viel de mand naar beneden. De man en vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht.