In een discotheek in het zuidwesten van Madrid zijn in de nacht van zaterdag op zondag 26 mensen gewond geraakt toen een verlaagd plafond het begaf. De hulpdiensten waren snel ter plaatse bij de discotheek in de wijk Carabanchel en elf van de gewonden zijn naar een ziekenhuis voor verdere behandeling gebracht.

De brandweer sloot de discotheek en er is een onderzoek begonnen naar de staat van de uitgaansgelegenheid, meldde het Spaanse persbureau Europa Press.