Gewonden bij grote kettingbotsing in Duitsland

Bij een grote kettingbotsing op de Duitse snelweg A7 in Beieren zijn zondagochtend 29 mensen gewond geraakt, van wie vier ernstig. In de mist en met ijzel klapten zeker achttien voertuigen op elkaar in de buurt van de plaats Marktbreit.

Het ongeluk is mogelijk veroorzaakt door een busje dat in noordelijke richting reed en in de vroege ochtend tegen de vangrail op de middenberm klapte. Achteropkomende auto’s konden niet meer op tijd remmen. Ook een politiewagen die de baan na het ongeval afsloot, werd aangereden. Drie brandweerwagens raakten eveneens beschadigd.