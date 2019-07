Gewonden bij aardbeving in zuiden Filipijnen

Tientallen mensen zijn gewond geraakt door een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. De beving veroorzaakte schade aan huizen, kerken en andere gebouwen op het eiland Mindanao. Inwoners renden volgens de autoriteiten in paniek de straat op.

De aardbeving had volgens de seismologische dienst van het Aziatische land een kracht van 5,5. Er volgden ook nog naschokken. Het epicentrum bevond zich bij de gemeente Carrascal op het eiland.

Een lokale politiechef vertelde dat agenten in de gemeente Madrid tijdens de beving onder tafels doken. „We zagen mensen hun huizen uit rennen”, vertelt de functionaris. In gebouwen in het gebied verschenen scheuren in muren. Ook zijn daken ingestort.

Het is onduidelijk hoeveel mensen precies gewond zijn geraakt. De meldingen lopen uiteen van 25 tot 51 slachtoffers. Voor zover bekend is niemand om het leven gekomen.